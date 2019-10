Enchères : Hergé rapporte près de 520 000 € à la maison Daniel Maghen

Le Monstre de l'Île Noire - crédit Daniel Maghen Enchères et Expertises Le Monstre de l'Île Noire - crédit Daniel Maghen Enchères et Expertises

La meilleure vente est sans grande surprise un original d'Hergé réalisé en 1938 pour une couverture du Petit Vingtième, le supplément hebdomadaire du journal belge Le Vingtième siècle. Intitulé Le Monstre de l'Île Noire, ce dessin, réalisé à l'encre de Chine, a rapporté gros à la maison, 264.000 €. La totalité des 6 originaux d'Hergé a été vendue pour la modique somme de 517.200 €.En ouverture de cette vente, une première partie était dédiée à André Juillard, dont 29 des 31 œuvres proposées ont été vendues, atteignant ainsi 350.000 €. La meilleure vente de cette section est une planche originale du Cahier bleu (pl.6, 1993), estimée à 10.000 € et acquise à 37.000 €.Parmi les meilleures ventes, on trouve André Franquin avec cinq lots qui ont été vendus pour 279.120 €, dont une couverture de Spirou et Fantasio à 191.000 € et une demie-planche de Gaston à 47.400 €.On compte aussi la demie-planche de Corto Maltese signée Hugo Pratt, partie pour 52.640 €, les cinq lots de Jean Giraud vendus pour 85.100 € dont la fameuse planche de Blueberry acquise à 35.500 €, ainsi que la planche originale de Partie de chasse d'Enki Bilal, acquise pour 29.000 €.« Je suis très heureux de cette vente qui a été un vrai succès. La Maison de l’Amérique Latine a accueilli une salle comble et 200 enchérisseurs ont participé par internet. C’est à ce jour la meilleure vente aux enchères bande dessinée de l’année 2019 », a affirmé Daniel Maghen.