Enchères : la première apparition de Spiderman estimée à 500 000 $

Une précédente vente de ce rare numéro avait été organisée en 2016, le Amazing Fantasy #15 s’était alors vendu à 454.000 $ . Mais le record revient à une enchère de 2011, lorsqu'un collectionneur a versé 1,1 million $ pour un exemplaire de même numéro – mieux conservé encore. Selon Catawiki, le titre figure sur la liste des « Top 3 les plus recherchés au monde ».Patrick Vranken, directeur de vente et expert en BD chez Catawiki, explique : « Enfants nous économisions pour nous offrir des bandes dessinées, mais peu d’entre nous auraient pu imaginer à ce moment-là qu’elles pourraient un jour devenir des objets de collection convoités qui se vendraient à des millions. »Catawiki a été créé en 2008 à Assen, aux Pays-Bas, c’est un site de vente en ligne d’objets de collection. D’après l’équipe, la plateforme organise près de 300 ventes aux enchères différentes chaque semaine, dont une dizaine spécifiquement pour les bandes dessinées, avec plus de 50.000 nouveaux objets dans plus de 80 catégories.Certaines ventes ont abouti à des montants très élevés, par exemple, la première impression couleur de Tintin au Congo sorti en 1948 pour 39.000 €, un exemplaire exclusif de Tintin L’île noire (exemplaire annoté par Hergé en 1943) pour 68.000 €, ou encore The Incredible Hulk #181 (première apparition de Wolverine) à 14.000 €. Les enchères peuvent donc atteindre plus de 40.000 fois le prix d’origine de l’objet.