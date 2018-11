Enchères : Moebius et Arzach volent la vedette à Hergé et Tintin

Malgré un joli résultat, avec 1,3 million € de ventes, les enchères proposées par la maison Artcurial n'ont pas obtenu résultats à hauteur d'espérances. En effet, la pièce centrale, une planche de L’Étoile mystérieuse, n’a pas conquis le public. Étrange, tant le reporter fait généralement sensation.









La vente a permis d’écouler 77 % des œuvres proposées, indique la maison à l’AFP. Pour Éric Leroy, responsable du secteur bande dessinée, cela « confirme que le marché de la bande dessinée continue d’être solide pour les pièces d’exception ».



C’est finalement Moebius, avec une planche d’Arzach sur sa monture, qui aura réalisé le meilleur score : estimée entre 20 et 25.000 €, elle a été remportée pour 114.400 €.



Enki Bilal a également fait fort avec sa Foire aux Immortels, passée à 72.800 €, pour une estimation entre 50 et 60.000 €.



La planche de L’étoile mystérieuse était une copie dite de sécurité, qui aurait coûté entre 170 et 200.000 €, mais le montant minimum n’a pas été atteint.