Enchères : plus de 2 millions $ pour le premier comic Superman

Le numéro d'Action Comics — le premier, en fait — dans lequel apparaît pour la première fois Superman, une des bandes dessinées les plus célèbres de l'histoire, vient d'atteindre un sommet aux enchères, avec une vente à 2 millions de dollars. Ce n'est toutefois pas le record en la matière, puisque un même numéro avait été achetée pour 3,2 millions $ en 2014.

Évalué à 8,5 sur l'échelle de la qualité de sa conservation, ce numéro 1 d'Action Comics, qui remonte à juin 1938, a été vendu pour 2,052 millions $, très exactement, au cours d'enchères qui se sont déroulées sur la plateforme Comic Connect, dédiée aux ventes de bandes dessinées.

C'est dans cet Action Comics #1 qu'apparaît pour la première fois le personnage de surhomme créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, qui deviendra le héros le plus célèbre de la maison d'édition DC Comics quelques années plus tard.

Action Comics #1 est sans aucun doute la bande dessinée la plus recherchée de l'histoire, puisqu'elle occupe à elle seule les 5 premières places des prix les plus élevés pour des comics vendus aux enchères. En 2014, un Action Comics #1 évalué à 9 avait été vendu pour 3 millions $, un record absolu, tandis qu'en 2011, un exemplaire appartenant à Nicolas Cage était parti pour 2,161 millions $.

Cette dernière vente se place troisième dans le classement, surclassant un précédent résultat, pour ce même exemplaire, à 1,5 million $, en 2010. Ce qui laisse imaginer l'inflation dans le domaine des bandes dessinées...

