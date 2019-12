Enchères : un exemplaire du premier album de Tintin vendu 50  000 € 

Édition 1939 - Photo du site Tintin.com

Sa rareté est notamment due au fait que l’album ne connut une seconde réédition qu'en 1969. Autre spécificité de cette édition : elle est numérotée et signée de la main de son auteur Hergé (sous le nom de Tintin), ainsi que de l’épouse de ce dernier (sous le nom de Milou).Patrick Vranken, expert en bandes dessinées chez Catawiki, a déclaré dans un communiqué : « Non seulement c’est l’album de Tintin que les collectionneurs se disputeront éternellement, mais c’est aussi l’un des plus beaux exemplaires qui existent sur le marché. Cette édition n’a appartenu qu’à une seule et même personne qui l’a conservée avec le plus grand soin, ce qui explique son état extraordinaire. »Initialement intitulé Les Aventures de Tintin, reporter du Petit Vingtième au pays des Soviets, ce titre est le premier album qui ouvrit les aventures du jeune reporter à la houppette orange. Dès ses débuts accompagné par son acolyte à quatre pattes, Milou, Tintin marquera le début de la carrière de son auteur Hergé.Sa création a été faite à la demande de l’employeur de l'auteur de bande dessinée, alors engagé pour le journal Le Vingtième Siècle. Il s’agissait de créer une histoire qui suive les pas d’un jeune reporter envoyé en URSS au compte du supplément hebdomadaire du journal à destination des enfants, Le Petit Vingtième.Si l’album n’a pas connu de réédition avant 1969, c’est qu’Hergé lui-même n’en était pas satisfait. Il considérait celui-ci comme une erreur de jeunesse, précise le communiqué.Cette adjudication s’inscrit dans les ventes aux enchères consacrées à l’univers de Tintin/Hergé qu’organise chaque semaine Catawiki.Elle fait par ailleurs suite à une autre vente aux enchères qui s'était déroulée aux Etats-Unis, en juin dernier . Organisée dans la ville de Dallas par la société Heritage Auctions, c'était alors l'illustration originale de ce premier album de Tintin qui avait été remportée, à pas moins de 1,125 million $.