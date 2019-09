Enchères : Une planche de Tintin tachée du sang d'Hergé

Avis aux tintinophiles : une planche dite de « sauvegarde », dessinée pour L’Étoile mystérieuse en 1942 sera mise en vente ce mercredi 18 septembre à 18 heures chez PIASA. La maison de vente estime cette planche de 35 × 46,50 cm entre 300.000 et 400.000 euros.









Sur cette planche, la scène mythique des savants annonçant la fin du monde, celle des rats, frappés de panique, quittant les égouts. Et petit plus, quelques traces de sang de Hergé qui viennent saupoudrer le papier. Le papa de Tintin se serait en effet blessé avec un compas sur sa table de dessin, précise la maison de vente.



Cette sauvegarde a été dessinée pour L’Étoile mystérieuse en 1942, date à laquelle Louis Casterman, l’éditeur, avait décidé de publier des albums plus minces, mais plus attirants, parce qu’en couleurs. Les planches devenues inutilisables pour paraître dans le journal Le Soir, Hergé, alors pressé par cette nouvelle formule Casterman, décida de couper ses strips existant pour les remanier en fonction de la nouvelle maquette de l’album.



« Hergé réalisa à la main des copies de ses strips noir et blanc sur un “bac à lumière” (table lumineuse) avant de “mutiler” les originaux pour la bonne cause de l’édition en couleur… Travail de copiste fastidieux, mais finalement plus aisé et surtout plus rapide à accomplir que celui de tout redessiner », explicite la maison PIASA.



Il décida de garder ses dessins originaux pour les publier, éventuellement, dans d’autres journaux. Ce qui sera chose faite puisque les 3 strips parurent en 1943 dans le journal bruxellois Het Laatste Nieuws.



En novembre dernier, une autre sauvegarde de L'Étoile mystérieuse avait été mise en vente chez Artcurial. Estimée entre 170 et 200.000 €, elle racontait comment un réchauffement climatique terrible frappait la planète.

La mise aux enchères de cette planche se tiendra lors de la vente « 5 au 118 Art + Design » de PIASA, le mercredi 18 septembre à partir de 18 heures au 118 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.