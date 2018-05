Enrico Marini réunit Batman, Joker, Catwoman et Harley Quinn

Annoncé voilà plus d’un an, Batman, The Dark Prince Charming était sorti en novembre 2017. Signé par Enrico Marini, ce premier tome était de toute beauté. Nul doute que le Tome 2 ne va pas manquer non plus de convaincre les fans.









En librairie ce 15 juin, le second opus tient plus que ses promesses... Batman est en plein désarroi. Il est prêt à mettre Gotham sens dessus dessous pour retrouver Alina, la petite fille enlevée par le Joker. Une petite fille pas tout à fait comme les autres : elle serait l’enfant de Bruce Wayne...



Le Joker veut satisfaire les besoins décadents de sa bien-aimée, Harley Quinn. Et il a un plan. Un plan machiavélique ou complètement fou, peut-être. Mais une chose est sûre : il est mortel.

Tandis qu’Alina est gardée prisonnière par Archie, un clown suicidaire à la solde du Joker, celui-ci propose un marché tordu à Bruce Wayne : la vie d’Alina contre le Chat bleu, un diamant d’une valeur de 50 millions de dollars, bientôt mis aux enchères. Un prix à la portée de Bruce Wayne... sauf que Catwoman mène son propre jeu !

Parmi les séquences délectables, le Joker, encore et toujours lui, qui se lance dans l’interprétation de Rachmaninov au milieu d’un entrepôt pas si désaffecté – alors que Harley Quinn prépare le dîner, d’une certaine manière. Mais le criminel ne manque pas non plus d’humour, parodiant le Singing in the rain et la chorégraphie de Gene Kelly... avant d’abattre un policier...

Notons aussi les acrobaties incroyables de Catwoman d’un gratte-ciel à l’autre, et bien d’autres.

Les premières pages sont en libre consultation ci-dessous, agrémentant quelques extraits tirés du comics.









Marini Enrico – Batman, the Dark Prince Charming – Editions Dargaud – 9782505071389

– 14,99 €