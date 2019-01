Épinglé par les fans, Glénat s'explique sur la traduction de One Piece

Détail de la couverture du tome 89 de One Piece





Traduire un manga n'est définitivement pas de tout repos : depuis l'émergence des scantrads, il faut redoubler de rapidité, pour éviter que la diffusion pirate ne prenne le pas sur la version légale de l'œuvre. Mais la connaissance des lecteurs en japonais, ainsi que ces mêmes scantrads, parfois diffusés bien en amont des versions légales, ont aussi aiguisé l'œil critique des amateurs de manga.



Les éditions Glénat en ont fait les frais, après la livraison du tome 89 du manga : sur les réseaux et autres forums spécialisés, les lecteurs, notamment ceux qui avaient pu découvrir l'histoire en version originale, ont remis en question certains choix de traduction.Ainsi, la traduction du nom « Katakuri » en « Dent-de-chien » a été qualifiée d'« insupportable » par certains lecteurs (sur Manga News ), notamment en regard des sous-titres français de l'anime One Piece, qui utilisent « Katakuri ». Les noms des attaques, traduits du japonais, ont aussi provoqué la colère des amateurs.Mais c'est sans doute la traduction d'une phrase prononcée par ce même « Dent-de-chien » qui a causé le plus de discussions auprès des fans et au sein de l'équipe de traducteurs de Glénat : les traducteurs de la version française du manga ont préféré « Voilà ce qui s’appelle… avoir de grandes ambitions ! » à « Tu vois loin dans le futur », que les traducteurs de la version scantrad, eux, avaient préféré.