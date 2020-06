Ernest & Rebecca : une minute pour parler hygiène et santé avec un microbe

Quand on sort d’une pandémie, provoquée par un vil virus aux origines bien complexes, tous les moyens sont bons pour expliquer aux plus jeunes les impératifs sanitaires. Or, qu’une petite fille se lie d’amitié avec un microbe, voilà bien un point de départ glorieux. D’autant que sur fond de contagiosité et de maladie, Rebecca vit assez mal la séparation de ses parents.En partenariat avec Media Valley et 2 minutes, les éditions du Lombard vont produire une série animée, La minute d’Ernest & Rebecca. Il s’agira là de dix épisodes de 90 secondes, où les protagonistes vont parler d’hygiène. Une sorte de cours de médecine allégée pour les plus jeunes.Ainsi, « les personnages d’Ernest & Rebecca prennent la parole de façon rassurante et humoristique pour répondre aux questions que les enfants se posent dans le contexte de la crise sanitaire », indique l’éditeur. Des questions comme « Pourquoi on a de la fièvre », « Quelle est la différence entre un virus et une bactérie ? » ou « Ça sert à quoi un vaccin ? ». Des sujets éminemment d’actualité en somme.Et petite cerise sur le gel hydroalcoolique, les deux aborderont les réflexes nécessaires en matière de santé et d’hygiène — comprendre, se laver les mains, ne pas éternuer au visage de son voisin (même s’il le demande poliment) ou encore, pratiquer les gestes barrières.Justement, un premier module sur « les Gestes Barrières » sera livré en juillet 2020, l’intégralité des épisodes étant prévue pour la fin d’année. Réalisée par Emmanuel Klotz, La Minute d’Ernest & Rebecca est produite par la société Media Valley en coproduction avec 2 Minutes, en partenariat avec Le Lombard et le Pôle Image Magelis. Elle sera relayée en diffusion par TF1 et Canal+ ainsi que sur MyUNICEF, le site ludo-éducatif d’UNICEF France.Elle sera également disponible sur les plateformes vidéo et les réseaux sociaux des partenaires du projet, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département de la Charente et sur ceux du SPFA (Syndicat des Producteurs de Films d’Animation). Elle fera l’objet d’un financement participatif complémentaire sur KissKissBankBank.Rappelons que le premier tome de la série, qui en compte aujourd’hui 9, avait reçu le Prix des Écoles au festival de la BD d’Angoulême. Le dernier en date est sorti en octobre 2019.