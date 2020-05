Evangelion : la consommation d'alcool affole les compteurs

Bien, ce ramassis de généralités à l’emporte-pièce achevé, de quoi parlons-nous ? D’une estimation réalisée par un site japonais, Pash Plus , qui s’est amusé à mesurer la consommation d’alcool dans l’anime Evangelion. Et plus spécifiquement d’un des personnages, Misato, connue pour faire passer le stress à grand renfort de bières.La capitaine de la NERV, l’organisation qui a pris sous sa responsabilité de développer les robots-vivants que sont les EVA, a en effet une sérieuse descente.En vertu des cadavres de bières que l’on retrouve suite à ses soirées enivrées, le compteur monte très haut. Dès le premier épisode, l’appartement croule sous les canettes – pas moins de 34 descendues en 3 jours.À d’autres reprises, on constate que le frigo est blindé de bières, de nouveau — 18 canettes de Yebisu et 15 autres de Kirin Lager. Plus quelques bouteilles de saké. Des modèles de 50 cl, bien entendu. Et les choses ne s’améliorent pas au fil des épisodes.Ce qui représente, tous comptes faits, près de 11,3 bières, soit 40,5 litres quotidiens — sans compter ce qu’elle peut consommer en dehors de son propre appartement. Les volumes atteindraient donc 1478,25 litres annuels, largement plus que ce que l’on recommande en consommation maximale.Mais Pash Plus est facétieux, et outre le volume avalé, s’est amusé à calculer les coûts de cette addiction : 68.618 yens par mois, juste pour la bière — 591 €, soit plus de 7000 € annuels.Reste à déterminer, mais cela n’a pas été pris en compte, quel est le degré d’alcool de chacune de ces canettes, pour mieux comprendre l’état de santé du personnage. Surtout qu’une hydratation qui ne passe que par la bière, même parfois au petit déjeuner, cela n’est pas sans conséquence… De quoi rivaliser sans peine avec un certain capitaine Haddock via Crunchyroll