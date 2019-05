“Explositions” de bulles à Amiens : la BD prend rendez-vous

fresque de la Halle Freyssinet, détail



« La Halle fut bombardée par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale… et finalement, trouvant l’architecture intéressante, ils l’ont reconstruite, et agrandie », explique-t-il. Avec 24 mètres de large sur 300 de long, l’espace a succédé aux précédents locaux qui hébergeaient la manifestation. Et l'immense fresque, réalisée l'an passé en un temps record par Rémi Pozla, ne manque pas d'attirer l'oeil.« Nous voulions rester dans la ville, conscients des retours que l’on avait : notre programmation était exceptionnelle, mais devenait illisible sur les 7 étages que l’on occupait précédemment. » Des locaux quittés le 7 septembre 2017, par une équipe de 12 permanents en plein temps — dont 5 personnes dédiées aux interventions scolaires et pédagogiques.Pour 2019, c’est avant tout l’occasion de célébrer les 10 ans des éditions de la Gouttière, fondées par l’association et Alexandra Maringer. Et à l’initiative des auteurs rencontrés au cours des 22 précédentes éditions de la manifestation. Une approche BD tournée vers la jeunesse, à une époque où ce segment n’était certainement pas aussi plébiscité qu’aujourd’hui. Et fort logiquement, c’est un chat (de gouttière), qui les symbolise.« Kokor fut notre premier auteur, avec Loïc Dauvillier : nous avions le projet de faire un livre annuel, avec une fiche pédagogique et une exposition interactive. Petite souris, grosse bêtise, fut le premier. L’an passé, cette aventure éditoriale a abouti à publier 17 titres — nous en ferons 15 cette année », indique Pascal Mériaux.Alors, comme le dit la chanson, « je sais que c’est pas vrai, mais j’ai 10 ans », et ici, tout le monde en est très conscient.« Notre travail de terrain, avec l’association, mené à proximité des auteurs, a fini par être reconnu : quand la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale a pris conscience de notre potentiel en matière de bande dessinée — nous avons un Centre de ressources aujourd’hui pleinement reconnu, doublé de services éducatifs — alors nous nous sommes dit que peut-être, oui, ce que nous faisions avait du sens », indique-t-il.Une exposition consacrée aux dix années de la structure est à découvrir dans la Halle Freyssinet, toujours animée par ces vagues modulables qu’avait imaginées Marc Antoine Mathieu pour l’édition 2018. « Freyssinet est actuellement présenté comme le vaisseau amiral d’un quartier d’Amiens, proche de la gare, en plein développement. Vinci Duval a remporté l’appel d’offres pour son occupation — et la réussite de l’année passée laisse envisager l’hypothèse que la culture pourrait être plus présente dans ce lieu », note le directeur.« Nous ne cherchons pas un mausolée pour la BD, et cette année encore, avec Blake et Mortimer que les auteurs viennent présenter, ou Enrico Marini qui nous offre un splendide Batman comme affiche, nous essayons d’organiser un lieu complet. Librairie, exposition, rencontres, dédicaces : tout le plateau est occupé. »Partenaire de la manifestation, ActuaLitté sera présent toute la durée de l’événement, pour la raconter en temps réel... Et Amiens, toute de bande dessinée revêtue, s'apprête une fois encore à vivre un grand moment de bulles . Les 24es rendez-vous de la BD d'Amiens accueillent le public ces 1er et 2 juin.