Exposition, projections, rencontres : le dessin italien à l'honneur à Paris

Du 15 mai au 11 juin 2019, l'Institut Culturel Italien fera découvrir au grand public la BD, les illustrations et l'animation d'artistes italiens. La rédaction vous propose de découvrir une exposition et trois projections pour revenir sur ces univers qui nous viennent tout droit du pays de Dante.







Exposition : visages de la BD italienne



La nouvelle exposition présentée à l’Institut Culturel Italien, en collaboration avec Lucca Comics & Games, propose aux visiteurs de découvrir les œuvres de Vittorio Giardino, Franco Matticchio et Tuono Pettinato. Ces trois artistes permettront de montrer trois facettes différentes mais complémentaires de « l’art dessiné » à l’italienne.



De formes d’expression, de générations et de formations différentes, les trois auteurs présenteront chacun leurs travaux, donnant ainsi un aperçu des techniques utilisées pour traiter à la fois des dessins du roman graphique, des illustrations et des vignettes. Vous pourrez découvrir l'exposition du 16 mai au 11 juin 2019 (du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h, ainsi qu’en soirée lors des manifestations). Le vernissage aura lieu le 15 mai 2019, en présence de Giovanni Russo, coordinateur de Lucca Comics & Games et commissaire de l’exposition, Tuono Pettinato et Franco Matticchio.

< > Planche de Vittorio Giardino Couverture de Monsieur Ahi (Franco Matticchio) Dessin de Tuono Pettinato



Projection : le cinéma d’animation - une créativité spécifiquement italienne

Le mardi 21 mai 2019, à 19h, l'Institut proposera une sélection de courts-métrages d’animation italiens. La spécificité de leurs styles se situerait dans les choix artistiques et esthétiques, aussi bien au niveau des dessins que de la forme, mais également dans leurs récits qui se déroulent dans les lieux qui nous sont tous familiers.



Au cours de la soirée, Paola Bristot, professeur aux Beaux-Arts de Venise, spécialiste de la BD et du cinéma d’animation, viendra dresser un panorama de l’animation italienne et échanger avec les réalisateurs de trois des films présentés : Michele Bernardi, Alessia Travaglini et Francesco Vecchi.



Projection : “ la Prophétie du tatou ” de Emanuele Scaringi



Zero, le héros du long-métrage et jeune dessinateur, gagne sa vie grâce à des jobs plus ou moins extravagants et partage le reste de son temps entre sa mère et son ami Secco. Dans le quartier périphérique de Rebibbia, le personnage principal entretient des échanges avec le Tatou, sa conscience critique. Tout bascule lorsqu'il apprend, un jour, la mort de Camille, son amour de jeunesse.



La Prophétie du tatou, est un film inspiré de l’univers graphique de Zerocalcare, qui a été sélectionné dans la section Orizzonti de la Mostra de Venise en septembre 2018. Emanuele Scaringi, le réalisateur est à l'origine un écrivain et déjà auteur de plusieurs courts-métrages et documentaires dont Il ragno la mosca. Eugenio Renzi, critique de cinéma et professeur à l’Université du Mans sera présent pour échanger autour du film. À découvrir le mardi 21 mai, à 19h, à l'Institut Culturel Italien.



Projection : “ Gatta cenerentola ”

Jamais deux sans trois ! Cette troisième projection se déroulera le mercredi 29 mai à 18h30 au Forum des images. Dans le cadre du programme Napoli ! Misère et noblesse en 30 films, l’Institut culturel italien a proposé de projeter Gatta cenerentola, un film d’animation encensé par la grande majorité de la presse en Italie.