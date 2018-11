Facebook censure un dessin de Cléopâtre en couches : on tente la césarienne ?

Tu enfanteras dans la douleur, et, si tu as le malheur de dessiner un accouchement, ton compte Facebook sera bloqué. Pour Marie Gloris, coauteure de la série Les reines de sang chez Delcourt, c’est pourtant bien ce qui s’est passé. Et forcément, ça jase...







Le tome 2 de sa saga Cléopâtre, la reine fatale, vient de sortir, et l’auteure et scénariste décide de mettre en ligne sur le réseau la couverture et une illustration extraite de la bande dessinée. Ni plus ni moins que la reine Cléopatre en train d’accoucher.

« À peine deux minutes après l’avoir publiée, je recevais un message du réseau social m’avertissant que mon compte allait être bloqué durant trois jours », indique-t-elle à Sud Ouest. « L’accouchement, un acte sexuel pour Facebook... », déplore-t-elle, après avoir reproduit le message émanant du réseau.

Trois jours pour un accouchement, dessiné qui plus est, voilà qui laisse songeur.









Fort heureusement, Facebook n'a pas encore repéré la première illustration de la bande dessinée, reproduite ci-dessous, nettement plus sexuelle, de toute évidence. Et splendide pour autant.