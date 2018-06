Faim, froid et inondations : Super Mamie aux côtés de la Croix Rouge

Super Mamie est plus forte qu’Adrianna Karembeu et Superman réuni. Pour sa nouvelle campagne, la Croix Rouge met en scène Super Mamie dans trois mini-séquences animées. Contre la faim, le froid ou les inondations, super héroïne du quotidien, elle est sur tous les fronts.





C’était pour donner un véritable coup de boost à la quête nationale que Super Mamie a repris du service. Du 9 au 17 juin, plus de 60.000 de bénévoles ont enfilé leurs gilets orange pour descendre dans les rues. Épaulés, donc, sur les réseaux par Super Mamie.



Mais, sans super pouvoir, il est tout de même possible de combattre les forces du mal en déposant une petite pièce dans le tronc. En 2017, Super Mamie avait déjà donné du muscle en sauvant un conducteur de poids lourd des flammes dans une mise en scène sponsorisée par Michael Bay.









Cette année, c’est avec de vrais pouvoirs et un petit loup noir qu’elle combat les fléaux de la pauvreté et des catastrophes naturelles. Alors même sans pouvoir voler ou être capable de trancher les légumes à la volée à l’aide de katana, il est toujours possible de faire un don pour aider la Croix Rouge dans son action.