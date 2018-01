Fairy Tail : à l'honneur à Angoulême, Hiro Mashima présente son prochain projet

Hiro Mashima a définitivement contribué du succès de cette 45e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême : outre l'exposition consacrée à son œuvre Fairy Tail, publiée par Pika en France, le mangaka a accepté un Fauve d'honneur. Et en a profité pour présenter son projet à venir, une nouvelle série fantasy qui rappellera Fairy Tail par de nombreux aspects...





Hiro Mashima a invité des millions de lecteurs dans le monde épique de Fairy Tail, qui cumule dragons, magie et cités majestueuses : Fairy Tail est un savant mélange d'ambiance médiévale et de fantasy, une ambiance caractéristique de Fiore, pays principal d'Earthland, le monde des humains. L'exposition présentée au FIBD rend justice au monde foisonnant créé par Mashima, avec de nombreuses reproductions grand format des architectures complexes et des plans de ville que l'auteur a créé pour Fairy Tail.





Outre son sens du détail, Mashima est célébré à Angoulême pour sa maîtrise du genre shonen, avec des histoires bourrées d'action, très dynamiques et plutôt drôles, par moment. Si la chasse aux dragons offre quelques moments mémorables de Fairy Tail, les passages hors climax, centrés vers les sentiments des personnages, offrent aussi d'impressionantes réalisations pleines de sensibilité. Comme cette méditation face aux cascades, dans le volume 9 de Fairy Tail.





Parmi les pièces notables de l'exposition, une statue de Natsu Dragnir, chasseur de dragons, réalisée par Tsume.





Hiro Mashima était également invité à Angoulême pour recevoir un Fauve d'honneur pour l'ensemble de son oeuvre.



Surprise cette année, pour ouvrir cette Cérémonie, une remise d’un Fauve d'Honneur à @hiro_mashima par Stéphane Beaujean

Il réalise un dessin en direct sur scène pour le public du #FIBD2018 pic.twitter.com/fI1Yfs8NR6 — Festival d'Angoulême (@bdangouleme) 25 janvier 2018

Sur Twitter, le créateur de Fairy Tail a indiqué que sa nouvelle série, attendue en 2018, « sera une nouvelle forme de fantasy ». Elle sera néanmoins proche de Fairy Tail, selon l'auteur : « Je pense sincèrement que ce ne serait pas une mauvaise chose que cette nouvelle série rappelle aux gens mon travail précédent », a-t-il indiqué. Par ailleurs, le personnage de Plue, un des favoris des fans, fera une apparition dans cette nouvelle série...