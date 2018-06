Faith débarque au cinéma et les supers-héroïnes n'ont qu'à bien se tenir

Bien que les femmes se soient déjà fait une place dans le monde des films de super héros, de nombreux stéréotypes persistent. Black Widow, Scarlet Witch, ou encore Wonder Woman font preuve d'une grande force, mais restent représentés comme des tops modèles au physique idéalisé et, le plus souvent, sexualisé.Il était temps qu’une héroïne ronde et décomplexée fasse son entrée. Et c’est chose faite grâce à Sony Pictures qui fait du chemin dans l’adaptation en film de Faith, la série de chez Valliant Comics. Cela marque la deuxième collaboration entre les deux maisons depuis la signature du contrat en 2015 entre Sony Pictures et Valliant Entertainment.Le site Deadline annonçait que Maria Melnik avait été choisie pour écrire le scénario de Faith. Elle s’était déjà chargée de la série American Gods, adaptée du roman de Neil Gaiman et de la série Starz, Black Sails. Toby Jaffe et Neal Moritz se chargeront de la production par l'intermédiaire de leur société Original Film aux côtés de dans Mintz de DMG Entertainment.