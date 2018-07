Fake news, manipulation : comment surveiller les gardiens ?

L’affaire Alexandre Benalla – que certains préféreraient qualifier immédiatement d’affaire Macron – fait remonter l’éternel débat autour de la qualité de l’information. Débat problématique sur les niveaux d’informations des membres du gouvernement. Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur, en fait les frais. Sans compter ce que l’on peut lire sur les réseaux sociaux. Le président de la République reste pour l’heure silencieux.







Le sociologue Gérald Bronner et Krassinsky ont récemment produit une BD, Crédulité et rumeurs, Faire face aux théories du complot et aux fake news. À découvrir, en partenariat avec Le Lombard, en quelques questions...

Saviez-vous que la Maison Blanche s’est sentie obligée de démentir une fake news absurde ?



En janvier 2012, face à la réception ahurissante d’une annonce affirmant que Barack Obama avait été téléporté sur Mars à l’âge de 19 ans dans le cadre d’une mission secrète américaine, la Maison Blanche a décidé de démentir les théories de l’avocat Andrew D. Basiago, personnage se présentant lui-même comme un « enfant indigo » extraterrestre.



Saviez-vous à quel point les informations se multiplient dans le monde ?



Ces cinq dernières années ont été produites plus d’informations dans le monde que l’ensemble des productions imprimées créées depuis la naissance de l’imprimerie par Gutenberg jusqu’à l’an 2000. Ce phénomène exponentiel a pour conséquence de faire de nous des dupes bien plus qu’avant.



Saviez-vous que les fausses informations circulent six fois plus vite que les vraies ?



Les fake news les plus relayées sont celles relatives à la finance, aux sciences, au terrorisme ou encore aux catastrophes naturelles. Selon une récente étude du Massachusetts Institute of Technology, il a été prouvé que les usagers de Twitter ont une propension à les faire circuler six fois plus vite que les autres informations.

Gérald Bronner ; Krassinsky – Crédulité & rumeurs – Le Lombard, coll. La petite biliothèque des savoirs – 9782803672455 – 10 €