Famille recomposée : trouver les bonnes pièces d'un nouveau puzzle

[à paraître 17/09] Pascale Bougeault – La famille puzzle – Rue de l’échiquier – 9782374251998 – 15 €

La recomposition des familles est plus que jamais d’actualité. Et si beaucoup d’ouvrages abordent le sujet du divorce, fort peu s’emparent de celui de la famille recomposée. En France, on estime qu’un enfant sur 10 vit dans une famille recomposée — soit 1,5 million d’enfants.Camille et Julien viennent de se rencontrer et sont très amoureux. Ils ont chacun des enfants, ils ont chacun des ex, des familles, des ami(e)s, des habitudes, des expériences de vie. Chacun cherche sa place dans un maelström de sentiments et d’émotions.Cette nouvelle vie est faite de bons moments et d’aventures inédites et enrichissantes. Mais ce n’est pas toujours facile, souvent déroutant, parfois douloureux. Il faut faire preuve de beaucoup de patience et de résilience.Au fil des pages, Camille et Julien avancent dans leur histoire d’amour. Les enfants apprennent à se connaître. D’abord sur la défensive, ils se rapprochent, comparent leurs expériences, tirent avantage de cette organisation — ou désorganisation !Parce qu’entre le désir de chacun de conserver ses prérogatives, les impératifs de « tours de garde », les changements de programme, les crises des ados et autres aléas, la vie à sept, ce n’est pas tous les jours le rêve...Basé sur un format proche de la bande dessinée, ce livre parlerait aux enfants aussi bien qu’aux adultes. Et avec une note d’ironie tendre et d’autodérision, Pascale Bougeault nous raconte ces deux familles, sans jugement.Voici quelques extraits pour découvrir ce roman graphique.