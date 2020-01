FIBD 2020 : des rencontres professionnelles autour de la BD

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Programme

10hPetit-déjeuner d’accueil11h – 12h30Bilan du marché international de la bande dessinéeUn retour sur la bonne santé du secteur de la bande dessinée en France en 2019 et sur les marchés mondiaux.Intervenants :Le marché français : Moïse Kissous (Steinkis, Président du groupe BD du SNE) et Nicolas Roche (Directeur général du BIEF)Le marché canadien : Constance Richard (Ambassade du Canada en France)Les marchés nordiques : Jouko Ruokosenmaki (Otava, Finlande)Le marché russe : Stepan Shmytinsky (Eksmo-Komilfo, Russie)Le marché brésilien : Arnaud Vin (Nemo, Brésil)14h – 15hDu papier à l'écran : coup de projecteur sur les nouveaux défis de l'adaptation audiovisuelleL'adaptation de la bande dessinée à l'écran se pose de plus en plus comme un phénomène incontournable, interrogeant les liens qui se tissent entre les deux médias.Intervenants :Alexandre Aja (réalisateur et producteur)Cyril Burkel (Metropolitan Films - Davis Film)Deborah Kaufmann (Legendary)Joseph Jacquet (France TV)18hInauguration officielle du festival et révélation du Grand Prix (sur invitation)11h – 12hQuand les héros voyagent loin de chez euxDe la collection Mickey chez Glénat, à Spirou à Berlin chez Dupuis en passant par Albator chez Kana, les héros célèbres se mettent désormais aux couleurs du pays qui les accueille.Intervenants :Christel Hoolans (Kana, Belgique)Frédéric Mangé (Glénat, France)Julien Papelier (Dupuis, Belgique)14h – 14h45Le roman graphique historique polonaisRencontre avec Marek Oleksicki et Paweł Piechnik15h – 16hLa mondialisation du processus d'édition, quand les frontières s'abolissentLes genres et les techniques s'internationalisent de plus en plus. Au cœur de cette dynamique, les auteurs et la création française, ouverts aux découvertes et au métissage, se font reconnaitre à l'étranger.Intervenants :Serge Ewenczyk (Ça et Là, France)Olivier Jalabert (Glénat, France)Frédéric Toutlemonde (Tezucomic, Japon)16h15 – 16h45Europe Comics : résultats et perspectivesL’initiative numérique financée par l’Union européenne partagera ses résultats et projets pour l’avenir.17h – 17h30Restitution du bilan Bande Dessinée par GFKUn retour chiffré sur les forces et grandes tendances du secteur de la bande dessinée.19h30Cocktail du Marché des Droits (sur invitation)11h30 – 12h30DiViNa : le nouveau format numérique qui va remplacer l’EPUB 3 pour la bande dessinéeAu travers du manga Bravery, les éditions H2T présentent un format standard dynamique et révolutionnaire.15h – 16hL'essor du roman graphique pour enfantsTrès apprécié aux États-Unis, le roman graphique pour enfants fait sa révolution en France, et invite à repenser les codes du genre.Intervenants :Andrew Arnold (HarperCollins, États-Unis)Emanuele di Giorgi (Tunue, Italie)Charlotte Moundlic (Rue de Sèvres, France)Elena Pasoli (Bologna Children’s Book Fair, Italie)