FIBD : le sous-bockisme, plus qu'un art, “une philosophie” (Lolmède)

Lolmède, à Angoulême (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

ActuaLitté : Quelles sont les racines du sous-bockisme ?

Qu'est-ce qui vous fascine dans les sous-bocks ?

Comment avez-vous commencé cette collection ?

Comment pourrait-on définir le sous-bockisme ?

Pourquoi tant d'adeptes du sous-bockisme ?

Est-il possible de poser un verre sur un sous-bock dessiné ?

Avez-vous fait une sélection pour cette exposition ?

Quels sont vos favoris ?

Comment procédez-vous pour vos sous-bocks ?

C'est la première exposition du genre à Angoulême ?

Verra-t-on un jour un musée du sous-bock ?

J'ai trouvé des sous-bocks dans un vide-grenier, je les ai acheté sans trop savoir quoi en faire, et puis j'ai commencé à dessiner derrière. Je n'ai pas inventé le fait de dessiner derrière un sous-bock, mais j'avais un festival de BD la semaine suivante, j'en ai donc fait quelques-uns à cette occasion.Le format assez petit, avec un côté un peu impro, rapide du truc, pour avoir un résultat plus ou moins réussi. Ce qui importe aussi dans le sous-bockisme, c'est l'idée d'échange, dans les festivals notamment : au départ, je voulais récupérer les sous-bocks dessinés par les auteurs que je croisais.Au début, donc, je sollicitais des dessinateurs que je connaissais et donc j'appréciais le travail, puis j'ai créé une page Facebook pour tous les sous-bockistes, intitulée « Sous-bocks collection » . Depuis, je reçois chaque semaine des sous-bocks d'un peu partout.Je pense que nous sommes passés au stade philosophique du sous-bockisme. N'importe qui peut devenir sous-bockiste, il suffit d'avoir un sous-bock. Pas besoin d'être bon ou mauvais, homme, femme, enfant, vieux, jeunes... Seuls les animaux ne peuvent pas faire des sous-bocks et encore, un singe pourrait sans doute être sous-bockiste. Il ne faut juste pas oublier le côté humoristique de l'exercice, et rock'n'roll.Ce qui plait, je pense que c'est le mélange, pouvoir se retrouver affiché à côté de pointures de la BD ou de la peinture. Tous les styles sont acceptés, d'ailleurs. Ce qui est marrant, surtout, c'est qu'on part de quelque chose de basique, qui ne vaut rien, et qui devient exceptionnel. Un sous-bock dans un petit cadre noir, ça fait son effet.Il y a des sous-bocks avec des tâches de bière, café ou vin, mais c'est parce que les sous-bockistes ont dessiné après avoir bu. On ne pousse pas le bouchon à saloper une oeuvre artistique à part entière !Oui, en raison de la place, mais je ne fais pas de sélection, d'habitude. Je n'ai pas mis les chefs-d'oeuvre du sous-bockisme, car je n'ai pas la certitude d'avoir une sécurité et des assurances à la hauteur.Je les aime tous, mais il y en a de très originaux, comme celui-ci, réalisé avec la technique du cutterisme, ou encore ce sous-bock brodé. Il y a aussi un jeu de 7 familles en sous-bock, très original, par le dessinateur de presse Bélom, ou des caricatures de héros de BD par Alain Poncelet. Sur l'affiche de l'expo, on peut voir ceux d'Anouk Ricard et Lewis Trondheim, notamment.J'utilise des crayons de couleur rouge et bleu : il est possible de retrouver mes créations dans le livre Sous-bocks collection, publié par Alain Beaulet.Oui, mais l'exposition est passée par Paris et Aix-en-Provence. Depuis un an que le sous-bockisme existe, c'est déjà la 5e. Je propose aux visiteurs de dessiner leur propre sous-bock, pour devenir sous-bockiste. J'espère réunir 2020 sous-bocks d'ici dimanche soir.Un musée du sous-bock, je vais en parler à Macron, ça pourrait lui changer les idées.