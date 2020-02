FIBD : les t-shirts LBD 2020, l'arnaque du siècle ? Pas vraiment...

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Qui est l'auteur du dessin du fauve éborgné “LBD 2020” ?

L'auteur a-t-il donné son accord pour la production de t-shirt ?

Quelles sont les personnes derrière ce stand ?

D'autres dessins présentés sur le stand des associations, au FIBD

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



À qui ira l'argent récolté par la vente ?

Combien de t-shirts ont été vendus ?

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

À quoi servira l'argent récolté ?

Qui sont les auteurs des autres affiches contestataires vues pendant le festival ?

Rappelons les faits : sortant d'un déjeuner avec des auteurs et des éditeurs , Emmanuel Macron croise la route de l'auteur de bandes dessinées Jul, qui lui offre un maillot portant l'inscription “LBD 2020” sous la mascotte d'Angoulême éborgnée. Le chef de l'État accepte de poser avec Jul, l'objet exposé devant eux : la photographie, diffusée sur Twitter, provoque alors la polémique.Opposants à la réforme des retraites, Gilets Jaunes, syndicats de policiers s'étonnent tous ensemble de l'attitude du président : pour certains, elle marque sa nonchalance vis-à-vis des violences policières, pour les autres, elle révèle un manque de soutien pour les forces de police.« Nous sommes un pays libre, démocratique, qui aime l'insolence », précisera plus tard Emmanuel Macron : « J'ai eu une discussion avec Jul. Je suis en désaccord complet avec son approche. Je récuse le terme de violences policières. Je considère que la violence elle est d'abord dans la société. Donc je ne mets pas ces violences sur le même niveau. »« Néanmoins, de là où je suis, je dois défendre la créativité, la liberté d'expression, y compris l'insolence, y compris la création d'artistes qui disent des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord », a poursuivi Macron pour expliquer sa présence sur la photographie.Dans la foulée du cliché et de son succès, Jul a posté une vidéo sur son compte Twitter (désormais supprimée) dans laquelle il dénonce la vente de t-shirts similaires à celui de sa photo, dont les bénéfices iront à... Jul, d'après les vendeurs. Le dessinateur parle alors d'une « arnaque ». Explications.Jul n'est pas à l'origine de ce dessin très commenté : il s'agit de Loïc Sécheresse, auteur, entre autres, de Love & Kick boxing (Warum, 2014) et Ys, avec Annaïg (Delcourt, 2018). Pour le FIBD 2020, il a participé à la revue contestataire LBD 2020 , tirée à 3000 exemplaires et distribuée pendant le Festival.Contacté, Loïc Sécheresse nous explique qu'il a bien donné son accord pour la production du t-shirt brandi par Jul, puis pour ceux qui ont été vendus au stand présent dans les rues d'Angoulême. « Ce dessin est un piratage de la mascotte de Lewis Trondheim, celle qui sert chaque année au FIBD. De mon point de vue, je ne suis même pas propriétaire de ce piratage. »Le stand installé dans les rues d'Angoulême durant le Festival, en face de l'entrée du Off of Off, était tenu par des bénévoles de deux associations locales, l'ICGA, pour Initiatives Citoyennes du Grand Angoulême, et Rev'evolution citoyenne. Toutes deux ont été créées dans la foulée du mouvement des Gilets Jaunes : ICGA diffuse le journal Le réveil citoyen, et Rev'evolution oeuvre dans le domaine de l'éducation populaire.Les deux associations ont travaillé avec des auteurs locaux et avec la « Section Patachon » du collectif Autrices Auteurs en Action, à l'origine de la revue LBD 2020 , pour organiser plusieurs actions à l'occasion de la venue de Macron à Angoulême, notamment le collage d'affiches contestataires ou la distribution de LBD 2020.À l'origine, le stand ne proposait que des affiches aux festivaliers et aux passants, gratuitement : chacun était invité à faire un don, pour couvrir les frais d'impression et soutenir les activités des associations. « À la base, la Section Patachon voulait que tout revienne aux associations, mais nous nous sommes dit qu'il serait normal qu'une partie aille aux auteurs. Finalement, à l'occasion d'une assemblée générale des auteurs, pour éviter des problèmes de répartition, il a été décidé que tout irait finalement aux associations », nous explique Nico Lupin, qui fait partie de Rev'evolution.D'après lui, une trentaine de t-shirts a été produite, pour une vingtaine de ventes. « La dizaine qui reste ira à des amis ou des membres de l'association », explique-t-il. Chaque t-shirt était vendu à prix coûtant, soit 20 €, avec la possibilité de donner plus pour soutenir les actions des associations. Les t-shirts, comme les affiches, ont été produits aux frais des associations.Les associations ne proposeront pas de t-shirts LBD 2020 à la vente par correspondance, nous précise-t-on.Les centaines d'euros récoltées permettront aux associations de poursuivre leurs activités. Rev'evolution devrait ainsi, dans une perspective d'éducation populaire, organiser des projections de films sur le parvis de la gare d'Angoulême. Les associations devraient aussi faire leur retour à Angoulême lors du FIBD 2021.Certaines sont signées par des auteurs locaux, comme Xav ou Nico Lupin, d'autres par des auteurs ayant choisi de soutenir le mouvement, dont certains ont participé à la revue LBD 2020. D'autres ont préféré rester anonymes.