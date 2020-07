Fido Nesti publie le premier roman graphique “1984” d'après George Orwell

1984, le chef-d’œuvre de George Orwell, fait partie des plus grands textes du XXe siècle. Les lecteurs de tous âges connaissent Big Brother et Winston Smith, car plus qu’un roman politique et dystopique, 1984 a nourri notre imaginaire sans jamais perdre de son actualité.

L’atmosphère envoûtante et le dessin aux teintes fantastiques de l’illustrateur brésilien Fido Nesti, alliés à la modernité de la traduction de Josée Kamoun, nous offrent aujourd’hui une somptueuse édition de 1984, la première version graphique du texte mythique d’Orwell. Il s’agit d’un des événements éditoriaux les plus attendus de l’année à travers le monde.

« 70 ans après la mort de George Orwell, la première adaptation en roman graphique de 1984. Une sortie mondiale à l’automne 2020, en France, aux éditions Grasset », annonce la maison.L’ouvrage a été adapté et illustré par Fido Nesti, et pour l’occasion, traduit de l’anglais par Josée Kamoun. La traductrice a déjà offert au public français des livres de Jack Kerouac, Jonathan Coe (elle avait remporté à ce titre le prix du livre européen en 2019), Philip Roth ou encore… 1984, dans une version disponible chez Gallimard. Un texte paru en 2018, qui avait suscité nombre de réactions, du fait de la nouvelle traduction Le traitement graphique de l’œuvre d’Orwell fait frémir : dans ce Londres de 1984, où Big Brother dirige l’Océanie, avec cette faculté de presque lire dans les pensées de citoyens, le destin de Winston Smith a fait trembler plus d’un lecteur.Une nouvelle perspective pour les fans, et un point d’entrée supplémentaire pour l’œuvre, accessible à de nouveaux lecteurs, assurément. Seule chose intrigante, la version anglaise semble programmée pour le 20 avril 2021, lit-on sur Amazon.com… Une date qui serait en réalité erronée, nous indique la maison d'édition. L'ouvrage sera bien en sortie mondiale à l'automne.Notons également qu’Orwell, dans un autre ordre d’idées, va intégrer la Pléiade , le 8 octobre, avec un ensemble de six textes, sous la supervision de Philippe Jaworski.[à paraître 4/11] Fido Nesti, d’après George Orwell, trad. Josée Kamoun – 1984 – Grasset – 9782246825760 – 20 €