Flare Zero : contagieux, un peu trop

Ferrha, cité enclavée et harcelée par les Sentinelles, sera-t-elle sauvée par Alexander Draco, jeune garçon jusqu’alors rejeté par les habitants de la ville ? Découvrez son histoire palpitante dans ce shônen de medieval fantasy !









Alexander Draco, 12 ans, ne rêve que d’une chose : retourner vivre dans sa ville d’origine, Ferrha, une cité enclavée située aux confins de la Vallée Rouge. Depuis l’âge de 5 ans, Draco vit isolé dans les montagnes au-delà des murs, loin de sa mère et des habitants. La raison : la dangereuse anomalie qu’il porte, capable d’endommager tout organisme vivant par un simple contact physique.



Mais l’apparition d’une créature d’origine inconnue conduira Draco à libérer un pouvoir destructeur risquant la vie des habitants de Ferrha. Devenu lui-même un danger pour la cité, sa rencontre avec Aurora poussera le jeune Draco à découvrir les véritables origines de son anomalie. Une seule voie s’offre à lui, rejoindre les Défenseurs contre ceux qui menacent Ferrha depuis longtemps : les Sentinelles.

Défendre ceux qui l’ont jadis rejeté



Draco est le réceptacle d’un pouvoir destructeur qu’il n’arrive pas à contrôler et qui l’a conduit à être rejeté de tous et pourtant il va devoir protéger la cité contre les mystérieuses Sentinelles : des êtres volants qui harcèlent Ferrha sans raison apparente.



Dans la droite lignée de Dragon Quest et L’Attaque des Titans, Salvatore Nives entraîne le lecteur au cœur d’une aventure palpitante et pleine de mystères : pourquoi Ferrha vit-elle repliée sur elle-même, protégée par des murs ? Qui sont les Sentinelles et pourquoi attaquent-elles la ville ? Vivez cette aventure épique servie par un dessin inspiré du style de Makoto Yukimura, l’auteur de Vinland Saga et de Kentarô Miura, le mangaka de Berserk.









Mangaka italien vivant près de Naples, Salvatore Nives est un architecte de formation qui apprit à dessiner et à scénariser en parallèle de ses études. Il se fit remarquer lors de ses nombreuses participations à des concours nationaux italiens (Lucca Project Contest) et internationaux (M.I.C.C/S.M.A.) et publia un premier manga Legend of Avalon en 2014 aux Éditions Mangasenpai (Italie).



Entre 2016 et 2019, il travaille pour la maison d’édition japonaise Coamix pour laquelle il a déjà publié deux mangas Atena-Cavaliere Errant et Pizza King. Il signe fin 2017 son premier manga pour une maison d’édition française : Flare Zero qui est prépublié sur le site (Éditions H2T). Parmi les auteurs qui l’ont inspiré le plus, on peut citer Takehiko Inoue et Naoki Urasawa. Il affectionne tout particulièrement la fantasy surtout d’inspiration médiévale.





[à paraître 19/06] Salvatore Nives – Flare Zero – Editions H2T – 9782377770205 – 7,95 €