Fluide Glacial débarque au Louvre

Fluide Glacial publie un hors-série spécial en coédition avec … le Louvre. Le magazine de bande dessinée « d'Umour » a lâché ses dessinateurs au sein du musée et c'est très drôle. Un numéro exceptionnel en kiosque le 20 décembre !







Le magazine d'umour et de bande dessinée, crée en 1975 par Marcel Gotlib, fêtera son 500e numéro en janvier 2018, avec pour thème « Fluide Glacial, le journal du futur ». En attendant, il « entre dans l’Histoire » avec un série-or n°81 en coédition avec le Musée du Louvre. Un numéro qui promet, comme l’annonce le rédacteur en chef Yan Lindingre, dans son édito illustré par Diego Aranega : un « choc des titans et des totos ».

En effet, pour le préparer, petite visite de « la bande de fous dingues » de la rédaction au Louvre, où, face à La Nef des fous de Jérôme Bosch, Yan Lindingre, se demande « si ce zigoto n'aurait pas été embauché chez Fluide, s'il avait vécu 500 ans plus tard que dans le temps. Oui, pour moi, le passé c'est toujours "dans le temps". » Et rien que la couverture de Jean Solé, qui s'amuse du Radeau de La Méduse de Théodore Gericault, vaut le coup d'oeil.







Un numéro qui provoque une belle rencontre entre peinture et bande dessinée, et où l'on retrouve Gotlib, Binet et Les Bidochons, Solé, Édika et bien d'autres encore.



L’occasion de lire un roman-photo « L’Émir amoureux des arts » par Baumann et Lefred-Thouron, de repérer « les plus beaux boules du Louvre » grâce à Pochep, d’imaginer « 2018, le Louvre à la campagne » par Isa, de « faire une sortie scolaire » avec Monsieur le Chien ou encore de rendre « Hommage aux images » avec Francis Masse.



II y a encore de belles trouvailles à faire dans ce numéro hors-série coloré, réalisé avec la collaboration du Musée du Louvre.



Fluide Glacial au Louvre - Série-or n°81 - 6,50 €