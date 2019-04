France et Belgique célèbrent 48 heures de bande dessinée

Comme chaque année, la manifestation s’articule autour d’une sélection de 10 BD et mangas proposés à 2 €, à travers 1500 librairies. 200.000 exemplaires seront proposés cette année, avec une sélection d’ouvrages collector. En outre, 40 000 exemplaires seront offerts à des établissements scolaires et associations pour des actions sociales.En outre, pour 2019, et avec le soutien de la ville de Paris, sera proposé le tout premier festival 48H BD sur Seine, le week-end des 6 et 7 avril prochains.Près de 1000 m2 dédiés à l’univers de la BD, du manga et du comics en présence de 11 éditeurs référents du 9e art et de plus de 50 auteurs !Expositions de planches, fresques géantes, dessins en live en musique sur écran géant, mais aussi atelier pour apprendre à dessiner, batailles de dessins avec défilés de cosplays et shooting avec ton héros préféré...