Frank Miller à Paris en octobre prochain pour la Comic Con

A l’occasion de la 4ème édition du Comic Con Paris, du 26 au 28 octobre 2018, Frank Miller, le célèbre auteur de comics Frank Miller viendra à la rencontre de ses fans.





Frank Miller - Daniel Benavides, CC BY SA 2.0



Plusieurs fois récompensé, Frank Miller est connu dans le monde entier pour ses œuvres brutes à l’esthétique sombre, au travers du comics mais aussi des romans et adaptations cinématographiques (Sin City, The Spirit).

Dans la lignée de ses homologues américains, Comic Con Paris est LE festival dédié à la Pop Culture. Rejoignez la communauté de fans du Comic Con Paris, et découvrez en exclusivité les nouveaux contenus de l’année : avant-premières de films et de séries, éditions limitées d’objets ou de comics, et bien d’autres, encore !



L’expérience Comic Con Paris, c’est aussi des animations inédites, des rencontres avec des auteurs de comics, des invités du petit ou du grand écran, et une immersion dans l’univers du cosplay.

Récemment, Miller a co-réalisé avec Brian Azzarello Dark Knight III : The Master Race de DC, une deuxième suite de "The Dark Knight Returns". Actuellement, il écrit et illustre « Xerxes : la chute de la maison de Darius et l'ascension d'Alexandre », la préquelle, très attendue, de cinq épisodes de sa série primée 300.