Frank Miller, ou l'honneur Fauve d'Angoulême

Frank Miller est également intervenu dans le cadre d’une masterclass, Batman 80 ans, un genre américain démasqué. C’était en présence de Paul Dini et Jock, ce 25 janvier. La vidéo est à retrouver en intégralité ci-dessous.Entre Miller et Batman , c’est plus qu’une histoire d’amour qui s’est tissée avec les années. D’ailleurs, le chevalier noir est à l’honneur pour l’édition 2019 de la manifestation. Depuis ses premiers pas avec Bob Kane et Bill Ginger, 80 années d’existence sont retracées dans une exposition pour le moins splendide.Quant à Frank Miller, on lui doit des œuvres comme 300 ou Sin City, toutes deux portées au cinéma.