Frida Kahlo, une Titan comme les autres

On pourra toujours se référer à l’ouvrage de Gérard de Cortanze, paru en août 2011 chez Albin Michel, Frida Kahlo, la beauté terrible. Cette biographie retrace l’histoire d’une femme belle, indépendante, vive, créatrice d’une œuvre picturale personnelle et engagée. Et dont le parcours débuta, à l’âge de 18 ans, avec un accident de bus qui la laissa paralysée durant deux années.Une figure exceptionnelle, qui se retrouve jusque dans sa dernière toile : Viva la Vida — en apparence, des pastèques, découpées ou non, mais avant tout une ode à l’existence, où le rouge prend une place toute particulière.Mais que vient faire cette artiste, mariée à Diego Rivera, le peintre muraliste, dans une série inspirée de l’univers de DC Comics ? D’abord, on ne va pas reprocher à des personnages, fussent-ils des super-héros, de lire, et moins encore de lire des ouvrages sur de pareilles personnalités.Dans l’épisode 4 de cette saison, Donna Troy, alias Wonder Girl première du nom, originaire de Themyscira (l’île fictive et terre natale de Wonder Woman, dont elle est la protégée), est filmée avec ce livre. Elle se terre dans sa chambre, pour échapper à l’attraction d’Aqualad – lui-même pupille d’Aquaman…En somme, Frida devient un refuge pour Donna, alors que la fine équipe est en liesse.Ce livre se retrouve à la fin de la saison 2, nous ne vous raconterons pas comment, dans les mains de Gar, l’enfant-tigre vert (une variante du panda roux…), comme un objet précieux. Un symbole. Celui d’une lecture qui sera parvenue à réconforter Donna.Donna la présente d’ailleurs comme la lecture dont une fille a besoin, parce qu’elle apporte du bonheur. Une forme de refuge à l’intérieur du refuge où tous les Titans sont d’ailleurs concentrés : la Tour… Cela dit, Donna tente d’ouvrir le livre, mais ne parvient pas même à en lire une page — c’est dire si elle en a gros sur la patate !Hélas, impossible de parvenir à trouver l'ouvrage en question : biographie, autobiographie, essai... Il ne reste plus qu'à tout lire pour comprendre ce qui a pu unir Wonder Girl à Frida Kahlo...