Ga-Bu-Zo-Meu : pour Noël, les Shadoks la jouent super “hotte”

Une naissance la veille de Mai 68... prémonitoire ?

Débutée en avril 1968, quelques jours avant que ne débutent les événements de mai, Les Shadoks est une série de 208 épisodes à l’étonnante longévité, en regard de son décalage, et de la réception qu’elle connut.Originellement, c’est la première chaîne de l’ORTF qui en assura la diffusion, jusqu’en 1973, quand s’acheva la troisième saison. Leur quatrième saison ne verra le jour qu’en 2000 à l’initiative de Canal +. Avec la voix de Claude Piépu, cette folle création de Jacques Rouxel devait mettre en scène de « drôles d’oiseaux ».C’était avant tout des bestioles révolutionnaires, comme le titre le premier épisode d’un documentaire diffusé par Arte. « En mai 1968 les étudiants sont dans la rue, et depuis quelques jours sur les écrans de télévision, à 20 h juste après le journal, est diffusé une série d’animation révolutionnaire et scandaleuse : les Shadoks, ça a commencé plutôt mal ! »Les dix épisodes sont disponibles en intégralité sur le site de la chaîne, avec Benoît Poelvoorde pour raconter toute l’épopée tragico-supracomique de ces fantasques créatures. « Les Shadoks, droit dans le mur à toutes pompes », premier épisode ci-dessous, les autres à cette adresse « Grâce à un étonnant mashup shadokien d’images d’archives, d’extraits de films, d’extraits de la série, de témoignages et d’animations, venez plonger dans l’univers déjanté et délicieusement absurde de ces pauvres bêtes cosmiques qui ont décidé, un jour, de coloniser la terre : les Shadoks. »Et si vous avez oublié pourquoi ils pompent, il est probable qu'eux aussi. Voici de quoi se rafraîchir la mémoire.