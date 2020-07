Gamma Draconis : un scénario français, un univers graphique japonais

AVANT-PARUTION — Annoncé pour octobre prochain aux éditions du Lézard Noir, Gamma Draconis a la particularité d’être une création franco-japonaise. Le manga abordera la question du transhumanisme à travers le personnage de Aiko, une jeune Japonaise qui étudie à la Sorbonne.







Première création franco-japonaise de la maison, Gamma Draconis réunit le journaliste et scénariste de bande dessinée Benoist Simmat et le mangaka Eldo Yoshimizu, connu notamment pour Ryuko, publié en deux volumes chez Le Lezard Noir.



Voici le synopsis de Gamma Draconis par la maison :



« Aiko, étudiante japonaise sans histoire à la Sorbonne, découvre qu’une mystérieuse entité électronique surgie du web s’attaque à ses proches. Son destin l’amène alors à affronter le chef d’une organisation internationale ayant marié savoir hermétique et transhumanisme. »





Benoist Simmat est un journaliste économique et un spécialiste reconnu de l’économie mondiale du vin. Après avoir longtemps été reporter au Journal du Dimanche, il officie désormais en tant que journaliste indépendant (Libération, Management, L’Optimum, etc) et responsable des actualités pour La Revue du vin de France.



Dans le monde de la bande dessinée, il est connu pour ses albums sur le thème du vin comme L’Incroyable Histoire du vin (avec Daniel Casanave aux éditions Les arènes BD) ou La Ligue des économistes extraordinaires. Créé avec Vincent Caut et publié aux éditions Dargaud, l’album propose de se familiariser avec les grandes théories de Joseph Schumpeter, Marx, ou encore Smith et Keynes. Il est également l’auteur de



Il a d’ailleurs exposé dans diverses villes du Japon, mais aussi en Asie et à New York. Sentant qu’il a assouvi son envie dans le domaine de l’art contemporain, Eldo s’intéresse au gekiga. Son désir de création se tourne de l’appréhension de l’objet et de l’espace à l’art de raconter une histoire.





[à paraître 08/10] Gamma Draconis — Benoist Simmat et Eldo Yoshimizu — Le Lezard Noir — 9782353481583 —24 €