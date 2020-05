Gargamel et les Schtroumpfs, bientôt de retour en jeu vidéo

Ce 15 mai 2020, l’éditeur français Microids a annoncé avoir signé un accord avec la société IMPS, détenteurs mondiaux de la licence Schtroumpf. Résultat : un jeu vidéo sur les aventures des petits bonhommes bleus est en préparation.



Après avoir annoncé le développement d’un jeu vidéo du célèbre reporter à la houppette , l’éditeur de jeu vidéo français Microids a jeté son dévolu sur un autre univers bien connu de la bande dessinée belge.Les personnages créés par Peyo seront donc bientôt de retour. Plus précisément, il s’agira d’un jeu d’action-aventure en 3D développé par OSome Studio, annonce le communiqué. Il sera possible d’y jouer seul ou à plusieurs dans une aventure aux côtés des personnages emblématiques de la licence.Le titre assure qu’il proposera une histoire fidèle à l’univers imaginé par l’auteur belge. Ainsi, il promet d’exploiter la richesse de l’œuvre d’origine alliant humour, émotion, amitié, suspense et action.« Nous sommes très heureux de la signature de cet accord avec IMPS ! Grâce à cette licence intergénérationnelle alliée au savoir-faire d’OSome Studio, avec lequel nous avons déjà collaboré sur des jeux familiaux, nous souhaitons rassembler les joueurs dans l’univers fabuleux des Schtroumpfs. » a tenu à souligner Elliot Grassiano, Vice-Président de Microids.Et d’affirmer : « Le succès mondial rencontré par cette licence va également nous permettre d’étendre davantage notre notoriété outre-Atlantique et d’assoir notre position d’acteur majeur du jeu vidéo à l’international. »Pour rappel, la licence « Les Schtroumpfs » a été créée il y a plus de 60 ans. « Les bandes dessinées, les séries d’animation ou encore les films qui se sont ainsi développés ont permis à la licence de s’exporter au-delà de nos frontières » assure le communiqué.