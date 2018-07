Gina Prince-Bythewood mènera deux adaptations de comics de front

Le spin-off Silver & Black, centré sur les deux personnages féminins Silver Sable et Black Cat a en effet disparu du calendrier prévisionnel des sorties de Sony Pictures. Le long métrage semble au point mort : pas d’annonce concernant le casting, une équipe créative en difficulté avec le scénario, tant et si bien que la réalisatrice a choisi de signer pour une autre adaptation le temps que la situation se débloque.

Gina Prince-Bythewood se chargera donc de réaliser l’adaptation de The Old Guard, un comics de chez Image Comics pour les studios Skydance, qui elle semble progresser à vitesse grand V. David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger seront les producteurs qui porteront le projet, dont le tournage doit démarrer cet automne pour une sortie prévue en 2019, annonce le site Geeks WorldWide.



The Old Guard est une jeune série, démarrée en 2017, signée par Greg Rucka et illustrée par Leandro Fernandez. Le duo avait déjà travaillé ensemble sur la série Marvel, Wolverine, en 2004 pour l'arc Coyote Crossing ainsi que sur Queen & Country, traduit en français chez Akileos. Rucka participera d'ailleurs à l'écriture du scénario de l'adaptation. On y suit un petit groupe de soldats, avec à sa tête Andy, une héroïne immortelle, mercenaire depuis des millénaires.

Gina Prince Bythewood s’est confié au Collider : « Pour Silver & Black, quand vous faites un film de cette ampleur, il faut viser juste. Et comme ce n'était pas le cas, nous avons collectivement décidé de retourner à nos tables de travail pour recommencer. Ça va prendre du temps. »