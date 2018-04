Glénat de retour dans la presse avec un magazine bimestriel

Les récents déboires du magazine Ebdo, cofondé par le directeur des éditions Les Arènes, n'ont pas refroidi les liens entre l'édition et la presse. Glénat, éditeur de BD, mangas et livres jeunesse, se lance ainsi dans la parution d'un nouveau magazine, simplement intitulé Glénat présente.... Pour le premier numéro, le 26 avril, 40.000 exemplaires seront tirés d'un numéro hommage à Cabu et à mai 68.



Glénat fait d'une pierre deux coups en rendant hommage à la fois à Cabu et à mai 68, en kiosques, dès le 26 avril prochain. Le numéro restera disponible pendant deux mois, annonce l'éditeur, avant d'être remplacé par le suivant.



« À l’occasion du cinquantième anniversaire de Mai 68, les éditions Glénat présentent les meilleurs extraits et planches des aventures du Grand Duduche dans un numéro de 100 pages qui resitue le personnage dans la vie et l’œuvre de Cabu, tué lors de l’attentat contre Charlie Hebdo en 2015 », annonce Glénat dans un communiqué.

Il s'agit là du « grand retour de Glénat en presse avec le lancement de la collection “Glénat présente” », présentée comme « une série de magazines reprenant les œuvres des plus grands auteurs de la bande dessinée d’humour autour de compilations thématiques ».

Les éditions Glénat ont en effet publié plusieurs magazines autour de la bande dessinée, dont le dernier en date fut Tchô !, autour du personnage de Titeuf, entre 1998 et 2013. Mais aussi Kaméha, entre 1994 et 1998, qui prépubliait des mangas, ou encore Gomme !, entre 1981 et 1984, sur la bande dessinée en général. Aujourd'hui, la maison publie encore des magazines, mais plutôt spécialisés, comme L'Alpe.

Glénat poursuivra dans les prochains mois les rétrospectives consacrées à des dessinateurs proches de Charlie Hebdo : les lecteurs auront le plaisir de retrouver Vuillemin et ses sales blagues le 26 juin, Les Voyages de Wolinski dès le 26 août puis Les Femmes de Reiser à partir du 26 octobre.

Les numéros seront vendus pour 6,95 €.