Gore, sexy, décalé : Jagaaan, la puissance d’un anti-héros 

Le 16 janvier prochain arrive en librairie Jagaaan, puissant seinen dans lequel les instincts les plus sombres qui dorment en chacun vont se déchaîner. Angoisse, violence, destruction, monstres, le graphisme expressionniste sert le propos : gore, sexy et décalé, Jagaaan se révèle être un plaisir coupable à dévorer sans modération.

Jeune flic de quartier, Shintarô Jagasaki est un habitué des brimades et des railleries, autant de la part des voyous que de sa hiérarchie. La routine de sa vie n’est que la réalisation d’un destin tout tracé et un avenir déjà écrit : mariage, famille, boulot… Et tout cela lui donne la nausée.



Jusqu’à ce que…

JAGAN © 2017 Muneyuki KANESHIRO, Kensuke NISHIDA/SHOGAKUKAN

Jusqu’à ce qu’une pluie de grenouilles, telle une plaie d’Egypte, s’abatte sur la ville. Elles semblent insignifiantes, mais pénètrent le corps de leur victime et libèrent leurs désirs enfouis, y compris les plus sombres… Privés de leur conscience, les hôtes se détraquent. Ils se transforment en monstres et laissent leurs instincts prendre le dessus !

Lorsque Shintarô, lors d’une mission de routine, tombe face à face avec un mutant chaotique et ravageur, sa main droite se métamorphose… Lui aussi est devenu Jagaaan, un humain brisé. Et il n’a plus le choix : pour empêcher sa totale mutation, il va devoir, avec une mystérieuse chouette comme acolyte, soigner le mal par le mal, grâce à ce pouvoir qui transforme son bras en arme de destruction massive.