Graphite : l'application pour lire et trouver votre BD numérique préférée

La bande dessinée et les comics ont trouvé une nouvelle application mobile. Lancée le 11 juin 2019 par Graphite Comics, l'application Graphite permet aux fans de BD de lire leurs bulles en format numérique. L'application contient déjà plus de 10.000 titres d'un grand nombre d'éditeurs de bandes dessinées indépendants.



« Nous sommes ravis de révéler Graphite, l'avenir de la bande dessinée numérique, au monde d'aujourd'hui », a annoncé Tom Akel, responsable du contenu Graphite, dans un communiqué de presse. « L'industrie de la bande dessinée est prête à se doter d'une plate-forme homogène et universelle pour offrir aux créateurs et aux éditeurs une plate-forme leur permettant d'atteindre de nouveaux publics grâce à des fonctions de nouvelle génération et pour permettre aux fans de s'engager dans leurs séries préférées dans un lieu unique et gratuit. Graphite est vraiment la première plateforme à embrasser la bande dessinée sous toutes ses formes. »



Tout comme le service de streaming musical Spotify, Graphite suit le modèle du « freemium » c'est-à-dire que l'application propose un ensemble de BD gratuites. Cependant, vos lectures seront souvent interrompues par un support publicitaire. Pour éviter cela, il est possible de payer un forfait de 4,99 $ par mois. Une partie est même réservée à la communauté où les fans peuvent interagir et débattre sur leurs lectures.



Le modèle économique mise en place est un plan de partage des revenus avec les éditeurs et les créateurs. Ces derniers toucheraient aux alentours de 70 % de tous les revenus publicitaires et d'abonnement de l'application. Pour le moment, les maisons d'édition partenaires de Graphite sont BOOM ! Studios, IDW, Legendary, Tokyo Pop, Aspen, Dynamite, Papercutz, et Top Cow.



« Graphite est l'une des plates-formes numériques les plus innovantes que nous ayons vues depuis très longtemps », a déclaré le président des éditions BOOM ! Studios, Filip Sablik. « Elle a été conçue dès le départ pour exposer et convertir de nouveaux fans du merveilleux médium de la bande dessinée (...) et nous ne pouvions pas être plus enthousiastes à l'idée de faire partie de la liste des partenaires de lancement de l'édition. La mission centrale de BOOM! Studios est d'aider les fans potentiels à découvrir leur bande dessinée préférée, et Graphite est un moyen idéal de découvrir la vôtre ».