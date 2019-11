Griezmann et Mbappé dans les dessins de Yoichi Takahashi, auteur d'Olive et Tom

< >

Deux ans après la victoire au Mondial, l'équipe de France a la pression à l'approche de l'Euro 2020. De tels événements sportifs favorisent les rencontres, et c'est ainsi que Kylian Mbappé a rencontré Yoichi Takahashi en personne, le créateur de Captain Tsubasa.« C’est quelque chose qui me réjouit de savoir que ce que j’ai dessiné a pu inspirer des joueurs qui sont devenus professionnels. C’est très important à mes yeux. Lors de la Coupe du Monde en Russie, j’ai beaucoup regardé Griezmann et Mbappé. Je les vois un peu comme les Tsubasa et Hyuga de la série, ils m’impressionnent beaucoup », souligne le mangaka.La Fédération Française de Football a décidé de prolonger cette rencontre à travers une collaboration, à l'occasion de l'Euro 2020. Ainsi, les joueurs de l'équipe de France se retrouvent aux côtés des personnages de Captain Tsubasa, dans une opération promotionnelle doublée d'une collection de produits dérivés.VIZ Media Europe, distributeur de licences de séries manga et d'animation japonaises en Europe, Moyen-Orient et Afrique, figure aux côtés de la FFF dans ce partenariat.