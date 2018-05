Harry Potter revu et complété par les BD de Katie Knudson

< >

Jeune artiste américaine, Katie Knudson a choisi d’agir plutôt que de rester sur sa faim. Elle a donc sélectionné ses passages préférés qui n’ont pas été adaptés ou qu’elle interprète différemment, afin d’en faire des planches de bande dessinée. Elle confiait au site Bustle : « Après avoir relu les livres, l'inspiration m'est venue de prendre des scènes qui me touchaient ou signifiaient quelque chose pour moi, et de les représenter aussi précisément que possible. »Elle a entre autres illustré l’une des scènes qui, à ses yeux, manquent le plus aux adaptations cinématographiques. C’est l’une des plus tragiques de la série qui a lieu dans le cinquième tome, Harry Potter et l’Ordre du Phoenix. Dans celle-ci, Harry et ses amis apprennent la triste vérité sur les parents de Neuville en se rendant à l’hôpital Sainte Mangouste.Mais elle ne se contente pas de mettre en image des scènes oubliées. Elle réinterprète également les canons de la série à sa manière. Et pour elle, une chose est sure, Harry et Hermione sont des gens de couleurs. Ainsi, avant même que la pièce Harry Potter and the Cursed Child ne fasse grand bruit en choisissant une actrice noire pour jouer Hermione, c’est ainsi que la jeune dessinatrice la représentait sur son Tumblr , Loquacious Literature.