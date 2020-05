Henry Cavill reprend la cape de Superman pour Man of Steel 2...

Depuis Man of Steel, la performance de l’acteur avait emballé nombre de spectateurs. Le réalisateur Zack Snyder, dévoilant les prochaines informations concernant Justice League, prévu pour HBO Max, a donc vendu la mèche.Pour autant, Man of Steel 2 n’est pas annoncé, bien que l’on soit donc en train de repasser la cape du fils de Krypton.Cavill a incarné le super mec dans quatre productions, et Snyder avait prévu de le faire jouer dans le second volet de Justice League. Un projet avorté, quand le studio a décidé de faire intervenir Joss Whedon — chose que les fans n’ont manifestement toujours pas digérée.Il est vrai que les films comme Batman v Superman : Dawn of Justice et Justice League n’ont pas forcément été brillants, mais la performance de Cavill était largement saluée.Actuellement, on peut le retrouver dans The Witcher, diffusé sur Netflix, où il campe le rôle de Geralt de Rivia . Avec une réussite telle, qu’en novembre 2019, on apprenait la signature de la saison 2…via The Wrap