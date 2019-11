Hergé a dominé la vente aux enchères BD de Christie's

Détail de la planche extraite de l'album Le Sceptre d’Ottokar

En partenariat avec Alain Huberty et Marc Breyne, experts et galeristes spécialisés dans la BD, Christie's avait mis les petits plats dans les grands à l'occasion d'une grande vente aux enchères consacrée à la bande dessinée . La meilleure vente revient au maitre de la ligne claire, Hergé, dont une planche tirée de l'album Le Sceptre d'Ottokar s'est envolée pour 394.000 €.D'autres pièces signées de sa main ont agité la séance, comme un dessin pour Tintin au pays de l'or noir, parti pour 60.000 € ou une encre de Chine et aquarelle de couleur adjugée pour 81.250 €. Plusieurs lots portant le nom de Hergé n'ont pas trouvé preneur, relève l'AFP, dont un dessin inspiré du Secret de la Licorne et une illustration réalisée à des fins publicitaires.Parmi les autres lots notables, une planche à l'encre de Chine tirée de La rose et le glaive, signée Uderzo, est partie pour quelque 118.750 €, quant une acrylique sur toile de Philippe Geluck du Chat saluant Jackson Pollock a été vendue pour 81.250 €. C'est le même prix que la première planche de Cahier bleu, mythique album d'André Juillard, qui faisait partie des quelque 300 lots, environ, proposés au cours de la vente.Signalons également une gouache pour la couverture du premier album de la série Après l'Incal, réalisée par Moebius, partie pour 50.000 €. Une encre de Chine d’André Franquin, créateur de Gaston Lagaffe, réalisée pour le dessin de titre du dixième numéro du « Trombone Illustré », publié dans le Journal Spirou du 16 juin 1977, a été adjugée pour sa part à 68.750 €.Des dessins de Midam, le créateur de Kid Paddle, ont eux aussi été vendus, entre 3000 et 6000 € selon les lots. Des planches de Jean Giraud, Sempé, Jacques Martin et Hermann, Grand Prix d'Angoulême 2016, faisaient aussi partie de la vente.