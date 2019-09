Hiro Mashima, créateur de Fairy Tail, annonce Heroes, un cross-over

Faites de la place dans les étagères, Heroes débarquera le mois prochain, le 16 octobre au Japon, du moins. Pour le reste du monde, il faudra encore patienter. C’est en découvrant une jaquette qui confirmait l’arrivée de la mini-série Heroes qu’un libraire a débusqué l’information — et Mashima a aimablement confirmé dans un élégant gazouilli.Heroes reste très secret : seule certitude, elle a été créée à la demande de Monthly Shonen, le magazine, pour la célébration de son 60e anniversaire. Fairy Tail , pour qui n’avait pas allumé internet depuis plus de 20 ans, a débuté en 2006, et s’est écoulé à plus de 60 millions d’exemplaires. Le dernier volume est paru en 2017, soit une longévité épatante pour le sorcier Natsu Dragneel, parti à la recherche de son père adoptif.Une adaptation en anime débuta en 2009 pour s’achever en 2013. La seconde saison fut plus rapide à venir, entre 2014 et 2016 — et bien entendu, une troisième, la dernière, est en cours.via ANN