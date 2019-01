Hitman : les origines de l’agent 47 bientôt en comics

Le 21 février prochain verra la sortie de Hitman : la naissance de l’agent 47, un préquel officiel qui révèle le passé du célèbre tueur à gages, annonce la maison d’édition dédiée aux jeux vidéo Mana Books.







À l’origine, 47 est un personnage de jeu vidéo d’infiltration, protagoniste central de la série Hitman créée par IO Interactive dès les années 2000.



Devenu très populaire, l’agent 47 a ensuite fait l’objet d’adaptations cinématographiques et de plusieurs romans : Hitman : Enemy Within de Wiliam C. Dietz, en 2007, et Hitman : Damnation de Raymond Benson, en 2012. En 2015, un comic book sur l'Agent 47 avait été proposé par l'éditeur Studios, avec Twentieth Century Fox Home Entertainment. S'agissant d'un one shot offert aux acheteurs du film Hitman : Agent 47 aux États-Unis, Hitman : la naissance de l’agent 47 sera considéré comme le premier comic tiré de l’univers du jeu à être publié en France.



L’univers d’Hitman se développe autour du mystérieux agent 47, tueur à gages de la tout aussi énigmatique Agence qui lui désigne, via un agent de liaison, des personnalités à abattre. Ces différentes adaptations s’inscrivent dans la tradition des scénarios d’espionnage où violence, dissimulation et suspense s’épanouissent au cœur de machinations politiques internationales.







Fidèle à l’ambiance du jeu, Hitman : la naissance de l’agent 47, offre une intrigue haletante qui s’étend sur une dizaine d’années (1989-1998), de Berlin Est à Paris en passant par Tchernobyl, et lève le voile sur les origines du plus emblématique des tueurs à gages.



Entraîné par le scénario réaliste de Christopher Sebela et les mises en scène dynamiques des illustrateurs, le lecteur en découvre davantage sur le passé de 47, ainsi que sur Diana, son agent de liaison.





[à paraître 21/02] Christopher Sebela, dessin Jonathan Lau – Hitman : Naissance de l'agent 47 – Mana Books – 9791035500900 – 15 €