Homosexualité et transsexualité dans les séries Marvel et DC

Dans le flot ininterrompu des séries et films de super-héros portés par Marvel et DC, les poids lourds du secteur, la diversité des personnages et situations se fraie peu à peu un chemin. Deux séries centrées sur des super-héroïnes, Batwoman et Supergirl chez DC Comics, mettront en scène des personnages homosexuel et transgenre.



La diversité sexuelle a depuis longtemps fait son entrée au sein des comics : un mariage gay avait même été célébré, dès 2012, entre Northstar (Véga en VF) et Kyle Jinadu dans Astonishing X-Men #51, chez Marvel. Mais, dans les productions audiovisuelles, s'éloigner des habituelles situations amoureuses ou sexuelles était un pas que les gros producteurs n'avaient pas encore franchi.

Ce sera bientôt chose faite avec, côté DC, l'entrée en production d'une série centrée autour de Batwoman. Créée par Bob Kane et Sheldon Moldoff en 1956, cette Batwoman porte un costume très proche de celui de Batman, et avait été ajoutée aux comics pour démentir, tiens donc, les rumeurs d'homosexualité de Bruce Wayne. Un demi-siècle plus tard, en 2005, Grant Morrison en propose une nouvelle version, Kate Kane, homosexuelle.

La série qui lui est consacrée sera produite par la chaine américaine The CW, déjà à l'origine de The Flash ou Arrow.

Toujours chez DC, on annonce une nouvelle arrivante au sein de la série Supergirl, Nia Nal. Interprétée par Nicole Maines, Nia Nal devient Dreamer, sous son identité secrète, dotée de la capacité de voir l'avenir. Il s'agira sans doute de la nouvelle version du personnage créé par Edmond Hamilton et John Forte en 1964, et son rôle dans la série est encore méconnu.

Toujours prompt à réagir aux innovations de leur principal concurrent, Marvel, déjà connu pour son léger retard en la matière dans le domaine des comics — ou en tout cas son attitude plus opportuniste sur ces sujets —, est attendu au tournant sur ses propres séries.



Lors de la présentation de la nouvelle saison de Supergirl à la San Diego Comic Con, Nicole Maines, elle-même transgenre, s'est félicitée du fait que les personnes transgenres puissent elle aussi s'identifier à un super-héros, désormais.



Il est possible de retrouver son intervention à partir de la 21e minute, ci-dessous.





via Comic Book