Horreur chez DC Comics : John Carpenter cosignera un comic sur le Joker

Détail de la couverture de Phillip Tan et Marc Deering

Aussi connu pour sa réalisation virtuose que pour ses bandes originales enlevées, John Carpenter mettra ses talents de scénariste au service d'un épisode spécial mettant en scène le Joker, le temps d'un comic one shot — en un seul numéro. The Joker : Year of the Villain sera coécrit avec Anthony Burch, son collaborateur pour Big Trouble in Little China Old Man Jack, une bande dessinée pour poursuivait le film Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin, réalisé par Carpenter en 1986.L'aventure signée par Carpenter sera intégrée à l'événement Year of the Villain que DC Comics prépare depuis plusieurs mois, à travers différentes séries. Le réalisateur américain ne cache pas son enthousiasme, et assure que le Joker n'est autre que « le plus grand vilain des comics ».Peu d'informations sont disponibles pour le moment, mais le Joker devrait, a priori, tenir un rôle plutôt important dans le plan de Lex Luthor, le grand ennemi de Superman, toujours à la recherche d'un moyen pour asseoir sa domination sur Métropolis et le reste de la planète, voire l'univers entier.Heureuse coïncidence, le comic consacré au Joker sera publié le 9 octobre, quelques jours après la sortie du film de Todd Philips sur le personnage, incarné par Joaquin Phoenix, aux côtés de Robert de Niro.