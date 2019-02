Hulu et Marvel s'associent pour 4 séries animées pour adultes

Crédit : Joshua James Shaw



Comme un grand nombre de héros depuis les Avengers, ces cinq personnages atypiques devraient se réunir sous une seule et même bannière : The Offenders. Selon Variety, le contrat des quatre séries originales inclut une clause interdisant aux personnages de figurer dans des séries ou des films autres que ceux de Netflix.Jeph Loeb, responsable de la chaîne télévisée de Marvel, produira chaque projet. Disney, propriétaire de Marvel, deviendra l'actionnaire majoritaire de Hulu une fois la fusion entre la Fox et Disney réalisée

BREAKING! M.O.D.O.K., Hit-Monkey, Tigra, Dazzler, and Howard the Duck get animated on @Hulu as "Marvel's The Offenders". Learn more about their individual shows and the team-up event: https://t.co/eI19VVjngk #TheOffenders pic.twitter.com/Ond9g5t7HA — Marvel Entertainment (@Marvel) 11 février 2019



Howard The Duck

M.O.D.O.K.

Hit Monkey

Tigra & Dazzler Show

Howard T. Duck est un canard humanoïde évoluant dans un monde bizarre et absurde. Il est accompagné dans ses aventures par une femme humaine, Beverly Switzler.Le canard apparaît rarement dans d'autres bandes dessinées, mais il est officiellement rattaché à la continuité de l'Univers Marvel au même titre que Spider-Man, Hulk et les X-Men par exemple. Toutefois, il apparaît peu, car son caractère ridicule et décalé le rend inutile au combat.Howard the Duck sera écrit et produit par Kevin Smith et Dave Willis. Le premier est connu pour ses films Askewniverse, dont Clerks, Les Glandeurs et Jay et Bob contre-attaquent. Par le passé, Smith a également eu l'occasion d'écrire pour Marvel Comics, notamment pour des personnages populaires comme Daredevil et Spider-Man.Dave Willis, de son côté, a précédemment co-créé des séries d'animation populaires telles que Aqua Teen Hunger Force et Squidbillies pour la chaîne de télévision américaine Adult Swim, en plus de son travail de doubleur.On espère que les deux hommes nous feront oublier l'adaptation des studios Lucasfilm : Howard... une nouvelle race de héros. Réalisé par Willard Huyck en 1986, le film est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands échecs commerciaux de l'histoire du cinéma (près de 21 millions $ de perte).L'histoire de M.O.D.O.K (Mental Organism Designed Only for Killing) est centré sur un égomane, avec une très grosse tête et un très petit corps, qui lutte pour garder le contrôle de son organisation perverse et de sa famille un peu trop exigeante.M.O.D.O.K. sera écrit et produit par Jordan Blum et Patton Oswalt. Blum compte déjà à son palmarès des séries cultes telles que Community et American Dad. Oswalt, quant à lui, est un humoriste. Il apparaît dans des rôles comiques dans les séries A.P. Bio ou encore Mystery Science Theatre 3000.Hit-Monkey, est un personnage considéré comme complètement déjanté, créé par Daniel Way et Dalibor Tajalic en 2010. Dans les comics, il s'agit d'un singe japonais qui apprend les rudiments de l'assassinat en suivant l'entraînement d'un assassin que sa tribu a recueilli. Mais ses poursuivants arrivent à le tuer et assassinent, dans la foulée, le clan du singe. Le héros décide alors de se venger en allant tuer les responsables et le reste des assassins dans le monde entier.La série changera un peu les origines du personnage, puisque c'est le fantôme d'un assassin américain qui lui servira de mentor. Josh Gordon et Will Speck sont annoncés au scénario et à la production. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble sur des projets comme Les Rois du patin et Joyeux Bordel !La série nous présentera deux super-héroïnes qui vont lutter pour être reconnues auprès des puissants qui écrivent l'histoire des huit millions d'habitants de la ville de Los Angeles. Le programme sera produit par Erica Rivinoja et Chelsea Handler. Rivinoja a notamment travaillé sur l’histoire du film Girls Trip et pour la série culte South Park.Ces nouvelles séries animées ont été annoncées juste après l'annulation des prochaines saisons de The Defenders, Daredevil, Luke Cage et Iron Fist. Mais pas de panique, la troisième saison de Jessica Jones devrait être diffusée courant 2019. Cependant, concernant l'avenir de the Punisher — qui a débuté sa deuxième saison en janvier 2019 — aucune décision n'a encore été prise.via Variety