Hypocondriaque amateur, Zerocalcare s'invite en concert et dessine

Adesso cosa farò?

Di certo qui morirò

In questo albergo di merda, non a casa mia

Braccio sinistro fa male

Ansia scende e risale

Lingua asciutta, è partita la tachicardia

Maintenant, qu’est-ce que je fais ?

C’est sur que je vais mourir ici

Dans cet hôtel de merde, et pas chez moi

Mon bras gauche me fait mal

L’angoisse descend et remonte

J’ai la bouche sèche et la tachicardie est lancée

De toute évidence, le texte ne laissait aucun doute quant au projet artistique de l’auteur de BD.ce qui se rendrait à peu de choses près par :Une première vidéo, comme un trailer finalement assez long, permettait de découvrir l'univers noir et blanc dans lequel évoluait le dessinateur.Quant au clip officiel, pas de doutes, il est dans la droite lignée du texte de Giancane.Le texte de Rancore, invité pour un featuring, n’est pas vraiment plus joyeux – le rappeur passe pour avoir des textes plutôt sombres, ce qui ne les empêche pas d’être particulièrement forts.Mais c'est fort de ce galop d'essai qu'en novembre dernier, à l’occasion d’un concert de Giancane, au Flog de Florence, le dessinateur est monté sur scène pour dessiner en temps réel. Et comme leur numéro semble bien fonctionner, une nouvelle date, fin novembre, au Nuovo Cinema Palazzo de Rome fut convenue. Durant la totalité du concert, méticuleusement, Zerocalcare s'installe à sa table de dessin et capte les ambiances, restranscrit les images...