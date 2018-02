IDW publiera la série maudite, jamais terminée, des Tortues Ninja

Les Tortues Ninja n'ont pas toujours été ces sympathiques mangeurs de pizza vivant dans les égouts : à l'origine, les créateurs Kevin Eastman et Peter Laird les avaient pensées comme des parodies, certes, mais au milieu d'un comics plutôt sanglant. En 1996, après les saisons de série animée qui avaient édulcoré les Tortues Ninja, Gary Carlson et Frank Fosco entament un retour aux sources impitoyable et violent, qui ne sera malheureusement jamais conclu. L'éditeur IDW va republier et clore cette série maudite de la franchise.

La série Teenage Mutant Ninja Turtles, démarrée en 1996 par Gary Carlson et Frank Fosco, s'était terminée 3 ans plus tard, sans connaître de fin. Lancée après le succès de la série animée inspirée de la bande dessinée originale de Laird et Eastman, la série de Carlson et Fosco, publiée en noir et blanc comme la série originale, signait un retour aux sources.

Violence et hémoglobine étaient au rendez-vous dans les 23 numéros de cette série publiée par Image Comics à l'époque. C'est IDW qui en a récupéré les droits, et qui republiera tous les numéros, colorisés pour l'occasion, à partir du 16 mai prochain, sous le titre Teenage Mutant Ninja Turtles : Urban Legends.

L'arrêt brutal de la série de Carlson et Fosco avait été suivi par un retrait des aventures racontées par les auteurs de l'histoire canonique des Tortues Ninja. En 2001, alors que les personnages apparaissaient dans une nouvelle série, le cocréateur Peter Laird avait fait en sorte que l'on ne parle plus des épisodes créés deux ans auparavant.





< >

Pourtant, les 23 épisodes de Carlson et Fosco prenaient des risques, et proposaient des situations assez périlleuses pour les mutants... La republication de leur série permettra d'ailleurs aux deux auteurs de boucler leur projet, avec deux numéros inédits prévus chez IDW.



via io9