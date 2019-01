Il faut flinguer Ramirez, 29e prix des libraires de bande dessinée

Le 29e prix des libraires de bande dessinée est donc cette année attribué à une histoire pas banale, celle d’un vendeur d’aspirateurs, confondu, ou pas, avec un tueur mexicain. Impulsé par le groupement de librairies Canal BD, le prix a pour vocation de promouvoir la diversité de la bande dessinée et d’encourager la liberté de ses créateurs.Pendant toute une année, les libraires des réseaux Canal BD et Album soutiendront les auteurs et le livre primé, et mettront à leur service l’ensemble de leurs supports de communication.Le pitch : À Falcon City en Arizona, Jacques Ramirez est l’employé modèle d’une société concevant des aspirateurs. De l’autre côté de la frontière mexicaine, ce nom terrorise tout le monde, car c’est celui de l’un des plus grands tueurs du pays. Se pourrait-il que ces deux-là soient une seule et même personne ?« Pour sa première bande dessinée en solo, Nicolas Petrimaux signe un récit trépidant mêlant action et humour sur fond d’années 80 avec cet album porté par une belle virtuosité graphique et enrichi de publicités et de coupures de presse décalées, l’auteur s’impose comme la grande révélation de 2018 », indique le jury.