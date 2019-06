Improbable : l'élève Ducobu passera ses vacances... au musée !

Cancre las et cancre de seiche

Passer ses vacances au Musée, tout particulièrement celui de l’Éducation, voilà bien l’improbable pari du Munaé, en partenariat avec les Éditions Le Lombard — et les deux auteurs Godi et Zidrou, créateurs de l’indécrottable.L’exposition aura cependant lieu en plein air, ce qui doit justifier qu’il ait accepté de s’y rendre : Ducobu en vacances au Munaé offre l’occasion au musée de sortir de ses propres murs.En effet, la rue Eau de Robec de Rouen sera envahie de 13 panneaux recto verso, installés pour « confronter les collections du musée avec le regard original, humoristique et sympathiquement décalé sur l’école ».Différentes thématiques animeront l’ensemble : portrait du cancre, la bonne élève, être dans la norme éducative (ou pas), les « amours écoliers », la condition et le métier d’enseignant, la cantine, la rentrée des classes, les vacances…« De 7 à 77 ans, chacun peut ensuite prendre le temps de pister Ducobu,Léonie et leurs comparses à l’intérieur du centre d’expositions du musée, avec un jeu de pistes autour des personnages disséminés dans les vitrines et les espaces du musée à découvrir en famille », précise l’établissement.Par ailleurs, et pour fêter le début des vacances scolaires, il sera possible de partager l'univers de Ducobu le temps d'un après-midi. Ce débat, animé par Bertrand Lécureur, commissaire de l’exposition plein air, sera l'occasion de réfléchir et d'échanger entre petits et grands, à propos des élèves n'entrant pas dans les "normes éducatives traditionnelles".Celles et ceux que l'on désigne souvent hâtivement comme cancres ou à l'inverse, les individualités brillantes mais tenues à l'écart du collectif de la classe. Une mise en contexte permettra de confronter ces cas particuliers aux méthodes pédagogiques les plus courantes aujourd'hui... et bien sûr, d'imaginer des pistes de remédiation !L’exposition a commencé ce 4 juin, et durera jusqu’au 30 septembre prochain. Le reste de la programmation qui célébrera les 140 années d’existence est à retrouver ci-dessous :[à paraître ] Zidrou ; Godi – Ducobu - tome 24 - attention, école! – Le Lombard – 9782803672493 – 10,95 €