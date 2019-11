Isabelle Boinot et Matthias Lehmann lauréats d'une bourse de résidence de création

La Cité de la BD d'Angoulême (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Isabelle Boinot et Matthias Lehmann seront en résidence à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image puis à l'Académie de France à Rome — Villa Médicis à partir du 15 janvier 2020. Le comité de sélection, composé de représentants des trois institutions, a retenu, parmi les 41 candidatures reçues, celles des deux auteurs.Les résidences se dérouleront du 15 janvier au 15 avril 2020 (3 mois) sur deux temps l'un à la Maison des auteurs de la Cité (Angoulême) et le second à l'Académie de France à Rome — Villa Médicis. Les deux lauréats pourront ainsi y développer leur projet respectif.Par ces deux résidences, les trois institutions « veulent soutenir la vitalité et la diversité de la bande dessinée et accompagner des parcours d'auteurs.trices singulier.e.s, leur offrir des opportunités de rencontres avec d'autres artistes et de nouveaux publics ».Isabelle Boinot, illustratrice, est notamment l'auteure des Adresses parisiennes d'une Parisienne, aux éditions paumes, et de KInoko nado nado, aux éditions Marguerite Waknine.Matthias Lehmann, de son côté, est l'auteur de Qu'importe la mitraille, avec Nicolas Moog, publié par 6 Pieds Sous Terre, ou encore d'Agora, également chez 6 Pieds Sous Terre.