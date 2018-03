Italie : les lignes bougent sur le marché de la bande dessinée

Le marché italien vient de vivre un gros changement, dans le secteur de la bande dessinée. Editrice Il Castoro vient d’investir dans la maison Tunué, qui propose exclusivement des BD et des romans graphiques. Le début d’un partenariat qui pourrait redessiner le paysage des fumetti tant au niveau national qu’international, espèrent les deux acteurs.





Editrice Il Castoro vient en donc de prendre une participation majoritaire dans la société Tunué, ce 15 mars. Considérant l’évolution du paysage graphique, artistique et culturel de la bande dessinée, les deux acteurs souhaitent renforcer le domaine en Italie, pour commencer.

Leur partenariat concentrera ses efforts sur le développement de l’international avec des projets spécifiques. Cela passera donc par la vente de droits pour la traduction, mais également la constitution d’un pôle d’achats d’œuvres auprès de partenaires européens ou autres. « Les auteurs italiens représentent un énorme potentiel artistique », assurent les deux maisons, soulignant « la popularité mondiale » que certains auteurs ont pu acquérir.

Et d’ajouter que « la complexité croissante dans le domaine de la BD favorise les fusions et les synergies entre partenaires disposant de visions complémentaires ».



Editrice Il Castoro, fondée en 1993, a commencé avec des livres autour du cinéma : six ans plus tard, elle proposait des livres jeunesse et Young Adult. À ce jour, elle est la 5e maison sur ce segment, avec deux librairies à Milan et Brescia. En 1998, la maison avait racheté les parts d’Edizioni Sonda, dix ans après sa fondation, leader sur le domaine des animaux et de la culture végane.



Tunué, de son côté, a été lancée en 2004 et compte parmi ses auteurs Paco Roca et Shaun Tan. Elle fut pionnière dans le développement des romans graphiques en Italie, mais également dans le secteur jeunesse avec sa collection Tipitondi. Elle propose des ouvrages tirés de la culture pop, notamment dans le domaine non-fiction, ainsi que des romans sous la direction de Vanni Santoni.